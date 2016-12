Lotto Rekord-Jackpot im Schweizer Lotto geknackt

BASEL - BS - Seit Samstagabend sind drei weibliche oder männliche Glückspilze in der Schweiz um zusammen über 70 Millionen Franken reicher. Damit endet in der 49. Ziehung längste Jackpot-Periode in der Geschichte des Schweizer Zahlenlottos.