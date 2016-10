Literaturnobelpreis: Bob Dylan schweigt an Vegas-Konzert über Ehrung

Er ignorierte auch die Schreie aus dem Publikum, das ihn mit Ovationen und «Nobelpreisträger»-Rufen feierte. Bei den Zugaben wich Dylan allerdings vom Programm eines vorherigen Konzerts ab und spielte seine Protest-Hymne «Blowin' In The Wind» - zur Freude der rund 2000 mitsingenden Konzertbesucher.

Seinen Auftritt beendete er bezeichnenderweise mit einem Song, den Frank Sinatra einst sang: «Why Try To Change Me Now» (etwa: «Warum versuchen, mich jetzt zu ändern»).

Die Schwedische Akademie hatte Dylan am Donnerstag mit dem wichtigsten Literaturpreis der Welt ausgezeichnet. Er ist der erste Musiker, dem diese Ehre zuteil wird. (SDA)