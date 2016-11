Lifestyle-Königin und Schweiz-Amerikanerin Dianne Brill :  Mit Trump kommen die Tränen

Sie kennt den neuen amerikanischen Präsidenten noch aus den Achtzigerjahren, als Dianne Brill Party-Queen war. In New York lief sie Donald Trump (70) immer wieder über den Weg, zuletzt Anfang der 2000er-Jahre. «Ich habe ihn nie gemocht. Er ist genau so, wie man ihn im Fernsehen sieht», so das ehemalige Supermodel. Heute ist sie zutiefst schockiert über seine Wahl. «Er war schon damals die Karikatur eines reichen Mannes», erinnert sie sich.

«Es ist nicht das offene Amerika»

Das Trump jetzt US-Präsident ist, erschüttert sie in ihren Grundfesten. «Das ist nicht das offene Amerika, wie ich es kenne. Wir sind ein Land, das aus Immigranten entstanden ist, und jetzt sollen Mauern gebaut werden.» Besonders schlimm findet sie seine Haltung gegenüber Frauen: «Alles, wofür meine Mutter und Grossmutter gekämpft haben, geht mit ihm den Bach runter. Trump ist ein sexuell übergriffiger Rassist.»

Die Party-Queen brach in Tränen aus

Die Lifestyle-Ikone lebt seit zwölf Jahren mit ihrer Familie an der Goldküste – jetzt möchte sie einen Schweizer Pass. «Ich hoffe, dass es mit der Einbürgerung klappt. So sehr ich mein Land liebe, momentan schäme ich mich für die USA.»

Als sie gestern Morgen die Nachricht hört, bricht sie in Tränen aus. «Wenn ich in die zufriedenen Gesichter seiner Wähler schaue, wird mir schlecht. Sie sind die ersten, die Trump betrügen wird.» Brill befürchtet das Schlimmste für ihr Heimatland. «Hier geht es nicht mehr um Politik, sondern um Hass. Und Hass ist der Zündstoff für den Beginn dunkler Zeiten, so viel hat uns die Geschichte gelehrt. Trump ist ein unberechenbarer Clown und wird zum mächtigsten Mann der Welt. Das macht mir echte Angst.»