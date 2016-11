Benedict Cumberbatch schaffts wieder: «Dr. Strange» in US-Kinos No. 1

US-Kinocharts Wochenende Superheld Cumberbatch erobert nordamerikanische Kinocharts

New York – Als Superheld «Dr. Strange» hat der britische Schauspieler Benedict Cumberbatch die Spitze der nordamerikanischen Kinocharts erobert. Der Action-Film spielte am Wochenende bei seinem Debüt an den Kinokassen in den USA und Kanada rund 85 Millionen Dollar ein.