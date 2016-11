US-Kinocharts «Fantastic Beasts» von «Moana» auf Platz 2 gesetzt

New York – Der Film «Fantastic Beasts and Where to Find Them» aus dem Harry-Potter-Universum hat sich auch am zweiten Wochenende stark in den nordamerikanischen Kinocharts gehalten. Übertrumpft wurde er allerdings von der Disney-Produktion «Moana».