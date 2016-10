US-Kinocharts: «Boo! A Madea Halloween» führt vor Halloween Charts an

Die Horror-Komödie von Regisseur Tyler Perry, spielte Wochenende 27,6 Millionen Dollar ein. Dem Branchendienst «Box Office Mojo» zufolge schaffte es «Ouija - Ursprung des Bösen», ein Horrorfilm um ein Brettspiel als Tor zur Geisterwelt, auf Platz drei. Dazwischen lag die «Jack Reacher»-Fortsetzung mit Tom Cruise.

Der in der Vorwoche erstplatzierte Thriller «The Accountant» mit Oscar-Preisträger Ben Affleck («Argo») in der Rolle eines kriminellen Buchhalters wurde auf den vierten Platz verdrängt.

Der Thriller «Girl on the Train» rutschte an seinem dritten Wochenende in den nordamerikanischen Kinocharts vom zweiten auf den fünften Platz. Die Bestsellerverfilmung mit Emily Blunt von Regisseur Tate Taylor kommt am Donnerstag in die deutschen Kinos. (SDA)