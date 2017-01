Todesfall Carrie Fisher und Debbie Reynolds in Los Angeles beigesetzt

Los Angeles – Die Schauspielerin Debbie Reynolds und ihre Tochter Carrie Fisher sind am Freitag in Los Angeles gemeinsam beigesetzt worden. Sie seien jetzt zusammen, sagte Reynolds' Sohn und Fishers Bruder, Todd Fisher, nach der Bestattung auf dem Forest-Lawn-Friedhof in Hollywood.