Er ist damit einer der erfolgreichsten Filme in Japan aller Zeiten, wie die japanische Tageszeitung «Mainichi Shimbun» am Dienstag berichtete.

Bislang noch erfolgreicher ist einzig der Oscar-gekrönte Animationsfilm «Spirited Away» des japanischen Kultregisseurs Hayao Miyazaki, der an den Kinokassen des fernöstlichen Landes rund 30,8 Milliarden Yen eingespielt hatte.

Der Film «Your Name» ist eine Liebesgeschichte zwischen einem Schulmädchen namens Mitsuha, das auf dem Lande lebt, und dem Schuljungen Taki in der Hauptstadt Tokio und behandelt Fantasien des Rollentauschs der Geschlechter.

Der Anime-Streifen ist nicht nur in seiner Heimat ein Riesenerfolg, sondern erobert auch die Herzen von Fans in vielen anderen Ländern. So setzte er sich laut Medien im benachbarten China, dem zweitgrössten Filmmarkt der Welt, zum Start am vergangenen Woche gleich an die Spitze der Kinocharts. Er solle in rund 7000 Kinos im ganzen Riesenreich gezeigt werden, hiess es.

Am selben Wochenende gewann Shinkais Film den Preis für den besten Animationsfilm des Kritikerverbandes in Los Angeles. Auch Miyazaki hatte die Auszeichnung 2002 erhalten und im folgenden Jahr den Oscar erhalten. Daher halten es Branchenkenner für sehr gut möglich, dass auch der erst 43 Jahre alte Shinkai, der bereits als der «neue Miyazaki» gefeiert wird, den Oscar gewinnen könnte. Seine atemberaubende Romanze «Your Name» soll in 92 Ländern laufen. Ein Kinostart in der Schweiz steht noch nicht fest. (SDA)