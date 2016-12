Neues aus Hollywood Julia Roberts spielt in ihrer ersten TV-Serie mit

Los Angeles – Oscar-Preisträgerin Julia Roberts wird erstmals in einer TV-Serie mitspielen. Wie das US-Branchenblatt «Variety» am Donnerstag berichtete, übernimmt die 49-Jährige die Hauptrolle in einer geplanten Serie nach der Bestseller-Vorlage «Today Will Be Different».