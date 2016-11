Neues aus Hollywood «Game of Thrones»-Star Emilia Clarke erhält «Star Wars»-Rolle

Los Angeles – Die britische Schauspielerin Emilia Clarke kommt aus der Fantasy-Welt «Game of Thrones» in das «Star Wars»-Universum. Die 30-Jährige hat den Zuschlag für eine Rolle in einem noch titellosen Spin-Off-Film um Han Solo, den Schmuggler aus der Weltraum-Saga, erhalten.