Neue Serie auf Amazon Video mit Robert De Niro & Julianne Moore

Neues aus Hollywood Amazon sichert sich Serie mit Robert De Niro und Julianne Moore

Hollywood – Amazon Video investiert weiter kräftig in hochkarätige Serienprojekte. Gemeinsam mit der Produktionsfirma The Weinstein Company hat der Streaminganbieter bei einer Dramaserie mit Robert De Niro und Julianne Moore in den Hauptrollen zugeschlagen.