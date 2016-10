US-Filmverleih sichert sich Distributionsrechte des Heidi Remake-Films

Sie ist und bleibt ein Erfolgsgarant: Rund eine Million Zuschauer begeisterte «Heidi» letztes Jahr in der Schweiz, 2,4 Millionen verfolgten im Ausland, wie das Bergmädchen zuerst vom Alpöhi (Bruno Ganz, 75) aufgenommen und dann nach Frankfurt weggeschickt wird.

Jetzt hat das Remake von Regisseur Alain Gsponer (40) den Sprung über den grossen Teich geschafft – ein US-Filmverleih hat sich die Distributionsrechte an «Heidi» gesichert.

Die Verfilmung des Kinderbuchklassikers von Johanna Spyri (1827–1901) soll die grossen US-Kinderfilmfestivals wie jenes in Chicago, in New York oder das Heartland Festival in Indianapolis erobern.

Auch die Video-on-Demand-Zuschauer sollen die Churerin Anouk Steffen (11) lieben lernen: Ab nächstem Frühling ist der Film online zu kaufen. Wer sich die Streamingrechte sichert, ist noch nicht bekannt: Sicher ist: Netflix und Amazon Prime zeigen Interesse am Kinohit.