Es ist offiziell! :  Wonder Woman steht auf Frauen

Eine lange schwarze Mähne, eine sexy Figur und ein magisches Lasso – die DC Superheldin Wonder Woman wickelt weltweit die Fans um die Finger. Doch sie hat nicht nur an Männern Interesse. Wie Comic-Autor Greg Rucka gegenüber der Onlineplattform «Comicosity» bestätigte, fühlt sich die Heldin auch von Frauen angezogen.

«Ich weiss nicht, wie ich es noch deutlicher machen soll», so Rucka. Sie sei die erste Superheldin des Verlags, die bereits in Männer und Frauen verliebt gewesen sei. Sie spreche die Worte zwar nicht aus, aber das sei auch nicht nötig, findet der Autor. Ihre sexuelle Orientierung gehe klar aus der Handlung hervor.

Wonder Woman ist offiziell queer

Kein Wunder, schliesslich stammt Wonder Woman von der von Frauen besiedelten «Paradiesinsel» Themyscira. Dort ist die Heldin auch als Kriegerprinzessin Diana bekannt.

In den sozialen Netzwerken feiern die Fans das Outing der Superheldin. «Meine Welt hat gerade eine ordentliche Portion Glitzer abbekommen. Der Wonder Woman-Autor hat bestätigt, dass die Superheldin bisexuell ist», schreibt eine Userin.

My world just got a good dose of glitter :-) Wonder Woman writer confirms superhero is queer https://t.co/NX2Jzfzfhs — sharon cowan (@sharoncowan22) 2013-07-22 14:22:09.0

«Bisexuelle haben gerade einen ordentlichen Boost in Sachen Sichtbarkeit und Wahrnehmbarkeit bekommen – Wonder Woman wurde offiziell für bisexuell erklärt», so ein anderer Tweet.

Erster eigener Kinofilm für die Superheldin

So sieht es auch das Newsportal «HitFix». «Wenn sich einer der bekanntesten Superhelden des Planeten endlich öffentlich outet, ist das ein Grund zum Feiern.» Eine lesbische oder bisexuelle Wonder Woman würde allen Menschen helfen, endlich als normale Menschen angesehen zu werden, die irgendwo zwischen hetero und homosexuell lieben.

Das Outing von Wonder Woman kommt gerade zur richtigen Zeit. 2017 hat die Superheldin ihren grossen Auftritt auf den Kinoleinwänden: nächstes Jahr kommt der erste eigene Wonder Woman-Film in die Kinos. Gespielt wird sie, wie bereits in «Batman v Superman» von Schauspielerin Gal Gadot (31). (paf)