Kinocharts Wochenende «The Purge: Election Year» übernimmt Spitze der Top 10

BERN - BE - Der am Wochenende angelaufene US-Politthriller «The Purge: Election Year» des Regisseurs James DeMonaco hat in den Kinos der Deutschschweiz sogleich die Spitze der Top 10 übernommen. Er lockte hier 15'000 von insgesamt 89'000 Filmfans an.