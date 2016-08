Kinocharts Wochenende «Suicide Squad» hält Spitze der Schweizer Kinocharts

BERN - BE - Das Kinogeschäft hat am letzten Wochenende unter der Hitze gelitten. Nur gerade 63'000 Eintrittskarten wurden schweizweit verkauft, 20'000 für «Suicide Squad». Das reichte der Comicverfilmung für Platz 1 in den Kinocharts der Deutschschweiz.