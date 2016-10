«Bridget Jones's Baby» übernimmt Spitze der Schweizer Kinocharts

Kinocharts Wochenende «Bridget Jones's Baby» übernimmt Spitze

BERN - BE - Nur gerade 4200 Eintritte trennen in der Deutschschweiz den ersten vom vierten Platz bei den Kino-Top 10 des letzten Wochenendes. «Bridget Jones's Baby» (22'472) führt die Liste vor «Inferno» (22'408) an. 64 Eintritte trennen die beiden Filme.