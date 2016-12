In «I am Truly a Drop of Sun on Earth» reist Regisseurin Elene Naveriani in ihre georgische Heimat und erzählt die Liebesgeschichte einer Prostituierten und eines nigerianischem Migranten. Das Werk ist einer von zwei Spielfilmen im Wettbewerb um den «Prix de Soleure». Der zweite ist Petra Volpes Eröffnungsfilm «Die göttliche Ordnung» über die Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz.

Die Filmtage, die Werkschau des Schweizer Films, präsentieren in ihrer 52. Ausgabe 179 lange und kurze Filme, wie Seraina Rohrer am Dienstag vor den Medien im Zürcher Kino Xenix sagte. 37 der Filme im Programm sind Premieren. Eröffnet wird das Filmfest am 19. Januar von Bundesrätin Simonetta Sommaruga.

Neben Filmen, die Geschichten aus Georgien, Ägypten, Nepal oder den USA erzählen, stehen auch die Premieren heimischer Trouvaillen an: Micha Lewinsky etwa holt in seiner neuen Komödie «Lotto» einen alten Mann vom Sterbebett. Und Martin Guggisberg hat mit «Usgrächnet Gähwilers» eine politisch inkorrekte Integrationskomödie geschaffen. Beide Filme buhlen um den «Prix du Public». (SDA)