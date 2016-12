Film :  «Rogue One: A Star Wars Story»: Hit in nordamerikanischen Kinos

In den USA und Kanada spielte «Rogue One: A Star Wars Story» an seinem ersten Wochenende rund 155 Millionen Dollar ein, wie das Fachmagazin «Hollywood Reporter» am Sonntag berichtete. Der Film von Regisseur Gareth Edwards war am 15. Dezember auch in den Deutschschweizer Kinos angelaufen.

Die anderen Filme kamen gegen die «Star Wars»-Dominanz nicht an. Der Disney-Zeichentrickfilm «Vaiana», der am 22. Dezember in der Deutschschweiz startet, landete in seiner vierten Woche mit rund 11,6 Millionen Dollar auf dem zweiten Platz, die Komödie «Office Christmas Party» mit rund 8,5 Millionen auf dem dritten.

Ganz besonders schlecht lief es für Hollywood-Star Will Smith. Sein neuer Film «Collateral Beauty» spielte trotz Star-Ensembles mit Kate Winslet, Helen Mirren, Edward Norton und Keira Knightley nur sieben Millionen Dollar ein und landete auf einem enttäuschenden vierten Platz. Am 19. Januar soll der Film um einen New Yorker Werbemanager, der sich nach einer Tragödie vollkommen zurückzieht, in die Deutschschweizer Kinos kommen. (SDA)