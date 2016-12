Film Phänomen «Aschenbrödel» - Modernes Märchen in Winterlandschaft

Moritzburg – «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» gehört zu Weihnachten wie «Dinner for One» zu Silvester. Auch in Tschechien ist der tschechisch-deutsche Märchenfilm eine feste TV-Konstante an den Feiertagen. Das Publikum wächst nach.