Festivalabschluss Preis für Schweizer Koproduktion am Filmfest Hamburg

Hamburg – Preise in Höhe von 90'000 Euro sind am Samstag am Hamburger Filmfest vergeben worden. Die Regisseure Monika Borgmann und Lokman Slim sicherten sich für «Tadmor» - an dem die Schweiz mitbeteiligt ist - den Preis der Friedrich-Ebert-Stiftung für den politischen Film.