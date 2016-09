Zürcher Facebook-Star Bendrit Bajra kommt ins Kino

Mit seinen Comedy-Videos über die Unterschiede zwischen Schweizern und Ausländern wurde Bendrit Bajra (19) zum Facebook-Star: Jetzt hat es der gelernte Auto-Ersatzteil-Fachmann aus Zürich-Schwamendingen auf die Kinoleinwand geschafft. In der neuen Komödie «Flitzer» wird Bendrit an der Seite von Beat Schlatter (55) den albanischen Coiffeur Kushtrim spielen.

Gegenüber der «Aargauer Zeitung» sagt er über sein neues Engagement: «Das Internet ist geil und alles, aber irgendwann muss ich einen weiteren Schritt machen.» So kam die Anfrage von Regisseur Peter Luisi vor einem Jahr gerade Recht: Bendrit habe die Rolle nach einigen Proben bekommen.

«Ich lasse die Drehs auf mich zukommen»

In Coiffeur Kushtrim soll einiges von Bendrit stecken – Luisi habe ihm geraten, im Film sich selbst zu bleiben. Grossartig üben wolle der Schweizer mit albanischen Wurzeln für seine erste Kinorolle nicht. «Ich lasse die Drehs auf mich zukommen», sagt er. Schwört er seinen Clips im Netz nun ab? «Nein, beim Internet werde ich immer bleiben», so Bendrit. Wie er sich in seinem ersten Film schlägt, ist ab Oktober im Kino zu sehen. (kad)