Dreharbeiten Terence Hill dreht neuen Film in Andalusien

Almeria – Terence Hill dreht in Spanien einen neuen Film - in Personalunion als Autor, Hauptdarsteller und Regisseur. Die Dreharbeiten zu «La llamaban Maryam» haben am Montag in Almeria in der Region südspanischen Region Andalusien begonnen.