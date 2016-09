Das Erotik-Drama geht in die nächste Runde Hier kommt der Trailer zu «Fifty Shades Darker»

Die Verfilmung von «Fifty Shades of Grey» lockte im vergangenen Jahr Millionen von Zuschauern ins Kino. Jetzt folgt mit «Fifty Shades Darker» die sehnsüchtig erwartete Fortsetzung des Kassenschlagers: Im neuen Trailer zum kommenden Erotik-Drama zeigen die Hauptdarsteller Jamie Dornan und Dakota Johnson, dass es im zweiten Teil nicht weniger heiss zu und her geht, als im Vorgänger. Der Film kommt am 9. Februar 2017 in die Schweizer Kinos.