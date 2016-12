Das Disney-Buch von Daniel Kothenschulte wiegt 7 Kilo :  «Pinocchio hat mich echt verstört»

Der Schweizer Vater von Schneewittchen

Albert Hurter wird 1883 im Zürcher Arbeiterkreis 6 geboren, studiert als junger Mann in Zürich und Berlin Architektur. Nach 1910, dem Jahr, in dem er die Schweiz verlässt, verlieren sich seine Spuren für sechs Jahre. Dann finden wir ihn in einem New Yorker Trickfilmstudio. Zwei Jahre später verschwindet er wieder. Niemand weiss, was er bis 1931 tut, als er bei Disney eintritt.

Walt Disney erkennt sein Talent. Hurter steigt rasch zum «Inspirational Sketch Artist» auf, der Skizzen, Charakterstudien und Hintergründe von Filmprojekten weiterentwickelt. Figuren wie Ede Wolf, die drei kleinen Schweinchen, Schneewittchen oder Pinocchio gehen auf ihn zurück. Auch die Nacht auf dem kahlen Berg in «Fantasia», das Zwergenhaus in «Schneewittchen» stammen von ihm. Fast sein ganzes Leben war Hurter schwer herzkrank. Bevor er 1942 stirbt, beauftragt er einen Freund, ein Buch mit seinen Skizzen zu veröffentlichen. «He Drew as He Pleased» ist das erste Disneybuch und eines der teuersten antiquarischen Bücher.