CH-Kinocharts Wochenende «La La Land» katapultiert sich an die Spitze

BERN - BE - Der grosse Golden-Globe-Gewinner «La La Land» ist am letzten Wochenende in den Deutschschweizer Kinos hervorragend gestartet. Das Musical von Damien Chazelle verwies «Why him?», «Demain Tout Commence» und «Passengers» mit Abstand auf die Plätze.