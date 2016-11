CH-Kinocharts Wochenende «Jack Reacher: Never Go Back» übernimmt Spitze

BERN - BE - Der Actionfilm «Jack Reacher: Never Go Back» mit Tom Cruise hat am Wochenende in den Deutschschweizer Kinos «Doctor Strange» vom ersten auf den dritten Platz zurückgeworfen. Simon Verhoevens Komödie «Willkommen Bei Den Hartmanns» hält Rang zwei.