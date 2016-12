CH-Kinocharts Wochenende «Fantastic Beasts» ungeschlagen, aber «Sully» mit starkem Start

BERN - BE - Der Harry-Potter-Spinoff «Fantastic Beasts and Where to Find Them» hat auch an seinem dritten Wochenende für die meisten Kinoeintritte gesorgt - jedenfalls in der Deutschschweiz. Die Tessiner bevorzugten «Sully», der in der Deutsch- und Westschweiz auf Platz zwei kam.