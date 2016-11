«Fantastic Beasts»: Grandioser Start an Schweizer Kinokassen

CH-Kinocharts Wochenende «Fantastic Beasts» triumphieren an den Schweizer Kinokassen

BERN - BE - Wie in den USA und in Kanada hat der Film «Fantastic Beasts and Where to Find Them» in der Schweiz einen grandiosen Start hingelegt. Nahezu die Hälfte der Kinogänger vom Wochenende wollten diesen Film von David Yates sehen.