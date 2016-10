CH-Kinocharts Wochenende «Doctor Strange» einsame Spitze in Schweizer Kinocharts

BERN - BE - Nach seinem Start am vergangenen Donnerstag hat «Doctor Strange» mit Benedict Cumberbatch und Tilda Swinton in der Deutsch- und Westschweiz die Führung bei den Kinocharts übernommen. Im Tessin schaffte es der Actionfilm von Scott Derrickson auf Platz zwei.