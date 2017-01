Auszeichnungen Amy Adams enthüllt Stern auf dem «Walk of Fame»

Los Angeles – Im Herzen der Filmmetropole Hollywood hat die Schauspielerin Amy Adams am Mittwoch ihren Stern auf dem «Walk of Fame» enthüllt. Es ist die 2598. Plakette auf dem Hollywood Boulevard. Adams ist derzeit in den Filmen «Arrival» und «Nocturnal Animals» zu sehen.