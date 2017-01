Auszeichnung Solothurner Filmtage verleihen «Prix d'honneur» an Tiziana Soudani

SOLOTHURN - SO - Die Tessiner Filmproduzentin Tiziana Soudani, die unter anderem «Pane e Tulipani» von Silvio Soldini verantwortet hat, erhält den «Prix d'honneur» der Solothurner Filmtage. Sie nimmt die Auszeichnung am 23. Januar an den Filmtagen entgegen.