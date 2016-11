Auszeichnung :  Menschenrechts-Filmpreis für Doku von Schweizerin Heidi Specogna

Die Regisseurin begleitete ihre Protagonisten von 2008 bis zum Ausbruch eines Konflikts in dem Land. Die gebürtige Bielerin, die in Berlin lebt, erhielt bereits einmal den Menschenrechts-Filmpreis sowie weitere Auszeichnungen, etwa den Grimme Preis. Für «Cahier africain» erhielt sie am vergangenen Wochenende auf dem Leipziger Dokfilm-Festival bereits zwei Preise.

Die Menschenrechtspreise in den Kategorien Langfilm, Kurzfilm, Magazinbeitrag, Hochschule, Amateure und Bildung sind jeweils mit 2500 Euro dotiert. Sie werden am 10. Dezember in Nürnberg verliehen. (SDA)