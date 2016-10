Auszeichnung Hollywood-Stern für «Dr. House» Hugh Laurie

Los Angeles – Golden-Globe-Preisträger Hugh Laurie, der durch die TV-Serie «Dr. House» bekannt wurde, wird in Hollywood mit einem Stern auf dem «Walk of Fame» geehrt. Der britische Star soll am 25. Oktober die 2593. Plakette auf dem Trottoir im Herzen von Hollywood enthüllen.