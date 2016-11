Das teilte am Samstagabend Haupts Filmproduktionsfilms Fontana Film mit. «Finsteres Glück» - Romanvorlage und Film tragen den gleichen Titel - handelt vom achtjährigen Yves (gespielt von Noé Ricklin), der bei einem Unfall seine ganze Familie verliert. Psychologin Eliane (Eleni Haupt) nimmt sich des traumatisierten Knaben an. Das Drama ist seit Mitte November in den Deutschschweizer Kinos zu sehen. (SDA)