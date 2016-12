Auszeichnung :  Bruno Ganz erhält beim Bayerischen Filmpreis 2016 den Ehrenpreis

«Ausdrucksstark, wandlungsfähig, manchmal streitbar, immer ein schauspielerisches Glanzlicht», sagte Ministerpräsident Horst Seehofer nach Angaben der Staatskanzlei am Freitag über den Schauspieler, der nicht zuletzt mit seiner Darstellung Adolf Hitlers im Film «Der Untergang» international bekannt wurde.

Die Preisverleihung findet am 20. Januar 2017 im Münchner Prinzregententheater statt. Der Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten ging in den vergangenen Jahren unter anderem an Hannelore Elsner, Wim Wenders und Margarethe von Trotta. (SDA)