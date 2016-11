Jubiläum Künstlerverband visarte feiert 150. Jubiläum mit grossem Fest

BERN - BE - Gottfried Keller gehörte zu den Mitbegründern, Ferdinand Hodler war einer seiner Präsidenten: Der Künstlerverband visarte - ursprünglich GSMB, später GSMBA - feiert sein 150-jähriges Bestehen am 19. November mit einem Fest in Luzern.