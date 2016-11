Jetzt spricht DJ Christopher S. :  «Das Urteil ist eine Farce!»

Der bekannte Berner DJ Christopher S. (47) erlebte heute seinen persönlichen Black Friday. Das Regionalgericht Bern-Mittelland verurteilte den Musiker zu 72 Monaten Gefängnis. Der Berner, der bürgerlich Christoph Spörri heisst, soll zwei Männer beauftragt haben, seine Plattensammlung anzuzünden. Kurz vor dem Brand seines Lagers in Ostermundigen BE am 1. Mai 2012 hatte Spörri die Sammlung für 200'000 Franken versichern lassen (BLICK berichtete).

Spörri hat sich nun gegenüber seinen Freunden und Bekannten erklärt. Im Brief, der in einer ähnlichen Fassung auch auf seinem Facebook-Profil geteilt wurde, zeigt sich der verurteilte Berner kämpferisch und kündigt Berufung an. BLICK hat die vollständige Stellungnahme im vollständigen Wortlaut erhalten:

Stellungnahme von Christopher S. Liebe Freunde! Es war eine Farce! Die Begründung ein Skandal! Wir gehen in Berufung und kämpfen für die Gerechtigkeit! Meine Familie wurde vor drei Jahren monatelang bedroht und wir mussten Sicherheitsleute rund um die Uhr haben! Und das Gericht meint, dass man keine Angst haben musste. Und jetzt werden auch die Leute dabei sein, die mich in dieses Verderben reingehauen haben! Ich wurde bis am letzten Montag nie von den beiden anderen Angeklagte als Anstifter beschuldigt! Erst jetzt nach fast 5 Jahren ändern beide ihre Meinungen mit absurden Aussagen, wonach einen Tag später der Eine von Beiden seine Aussage wieder zurücknahm! Es gab gegen mich keine Beweise!!!!!!!! Sehr gute Freunde von uns wissen wie wir bis auf den Tod bedroht wurden! Ich bleibe ruhig und es geht weiter! Ich wünsche euch einen schönen Abend! Liebe Grüsse Chris

Nach wie vor gilt auch für Spörri die Unschuldsvermutung. Das heutige Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (bö/pma)