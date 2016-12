Jäger und Beutl verraten Babygeschlecht :  «Es wird ein kleiner Rafa!»

Im Februar werden Mimi Jäger (34) und Rafael Beutl (31) erstmals Eltern. Jetzt verraten die ehemalige Freestyle-Skifahrerin und der Ex-Bachelor das Geschlecht ihres Babys. «Es wird ein kleiner Rafa», sagt die hochschwangere Mimi heute Abend überglücklich bei «Lifestyle» auf Tele Züri.

Erst vor zwei Wochen hatte sie sich noch Sorgen gemacht, musste während der Südafrika-Ferien für drei Tage ins Spital. Heute geht es dem kleinen Beutelchen bestens.

«Plötzlich machte es bling bling»

Das Paar ist seit April 2015 zusammen, im vergangenen November ging Rafa in Südafrika vor seiner Mimi auf die Knie. Der einstige Rosenkavalier liess sich für seine Angebetete etwas ganze Spezielles einfallen: Beutl buchte in einem Fünfsterne-Luxushotel in Kapstadt ein Zimmer und ging vor Mimi auf die Knie. «Den Ring habe ich im Champagnerglas versteckt», grinste er. Mimi freute sich: «Plötzlich machte es bling bling.»

«Finanziell wird es schwierig»

Nach der Verlobung hätten sie und Beutl bewusst nicht mehr verhütet, sagte Mimi nach den Babynews. Dennoch hätte sie nicht damit gerechnet, dass es so schnell gehen würde. «Finanziell wird es für uns eine Herausforderung. Wir sind beide selbständig und müssen in gewissen Dingen zurückstecken. Aber wir freuen uns auf die neue Aufgabe.» (meg)