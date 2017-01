Ist Hilton frisch verliebt? :  Paris macht rum in Tulum

Es ist noch kein Jahr her, seit sich Paris Hilton (35) von Thomas Gross (39) trennte. Die Hotelerbin war bereits beim österreichischen Multimillionär in Schindellegi SZ eingezogen. Statt in der verschneiten Schweiz turtelt die Blondine jetzt am Strand von Mexiko. In Tulum wälzt sie sich leidenschaftlich mit einem sexy Kerl im Sand. Wer ihr zärtlich den Hals küsst, bleibt vorerst das Geheimnis von Paris. Die Liebe muss noch jung sein, Paris kam erst vor drei Tagen in Mexiko an. Sie macht dort ein Shooting für das «Love»-Magazin.