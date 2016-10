Zweifel an Kim Kardashians Raubüberfall :  Das zu perfekte Verbrechen?

Kim Kardashian (35) wurde in der Nacht auf Montag Opfer eines Raubüberfalls. Um 2.30 Uhr stürmten fünf Räuber das «Hôtel de Pourtalès». Die als Polizisten verkleideten Verbrecher drangen in ihre Suite vor, rissen sie aus dem Schlaf und hielten ihr eine Pistole an den Kopf.

Der Reality-Star wurde gefesselt, die Räuber stahlen ihren Schmuck sowie zwei Smartphones. Die Beute hat einen Wert von zehn Millionen Euro.

How in the hell did robbers manage to get to #KimKardashian? Where the hell was her security? — THE CRISTAL DOMME (@MistressCristal) 2013-07-22 14:22:09.0

Mutterseelenallein im Luxusapartment

Jetzt tauchen im Netz irre Spekulationen auf. War alles nur eine perfekt getarnte PR-Aktion? Auf Twitter und anderen Social-Media-Portalen gibt es wilde Verschwörungstheorien:

Kim Kardashian geht normalerweise keinen Schritt ohne ihre Bodyguards. Wieso war sie alleine in der Luxuswohnung? Warum liess sie den Schmuck einfach offen in einer Schatulle herumliegen? Gehören zehn Millionen nicht in einen Safe?

Keine Gewaltspuren im Gesicht

Die zweifache Mutter wurde mit Kabelbindern gefesselt, ihr Mund zugeklebt. Auf den Bildern nach ihrer Flucht aus Paris bei der Ankunft in New York sieht man keine Spuren von Gewalt in ihrem Gesicht. Und wieso durfte sie die französische Hauptstadt Hals über Kopf verlassen und muss der Polizei nicht für weitere Fragen bereitstehen?

Kim Kardashian got "robbed" of millions in Jewels. I don't buy it. Likely an insurance scam. everything about her is fake, even this. — Russell Barth (@russellbarth) 2013-07-22 14:22:09.0

Fakt ist, die Quoten von «Keeping Up With The Kardashians» sind im Keller. Und Gatte Kanye Wests (39) kämpft angeblich mit Finanzproblemen, soll 53 Millionen Dollar Schulden haben.

Was die Spekulationen weiter anheizt: Weder Kim Kardashian noch der Rest ihrer Familie haben sich bisher zum Überfall geäussert. Normalerweise vergeht kein Tag ohne Dutzende Tweets, Instagram-Posts und Facebook-Einträgen.

People making jokes about @KimKardashian tonight would do well to remember that she's a mother,a daughter,a wife,a friend.Be nice or shut up — James Corden (@JKCorden) 2013-07-22 14:22:09.0

«Leute, die Witze über Kim Kardashian machen, sollten sich daran erinnern, dass sie eine Mutter, eine Tochter, eine Ehefrau und ein Freund ist. Seid nett oder ruhig», nimmt sie UK-Komiker James Corden in Schutz.

Auf Nachfrage der «Bild»-Zeitung heisst es beim Staatsanwalt in Paris: «Die Ermittlungen laufen mit Hochdruck, wir suchen intensiv nach den Tätern. Darüber hinaus gibt es nichts, was wir im Moment sagen können.» Eine konkrete Spur gebe es noch nicht. Es bestehe aber auch die Möglichkeit, dass jemand im engen Umfeld beteiligt gewesen sein könnte. «Keine Spur wird ausgeschlossen, keine wird bevorzugt.» (gru)