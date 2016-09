Zum neunten Mal! :  Mel Gibson wird mit 60 nochmal Papi

Alte Promi-Väter scheinen in zu sein. Im Sommer wurde Rolling-Stones-Gitarrist Ron Wood (69) Vater von Zwillingen. Robert De Niro (73) war 68 Jahre alt, als er 2011 zuletzt Vater wurde und auch Clint Eastwood (86) war bereits 61, als sein jüngster Spross zur welt kam. Da ist Mel Gibson in bester Gesellschaft. Mit 60 Jahren wird er wieder Vater – zum neunten Mal! Das bestätigt sein Sprecher gegenüber dem «People»-Magazin. Seit zwei Jahren ist er mit seiner Freundin Rosalind Ross (26) zusammen, Anfang des Jahres zeigten sie sich an den Golden Globes zum ersten Mal öffentlich zusammen. Für sie ist es das erste Kind, Gibson hat schon acht.

Seine Freundin ist jünger als seine älteste Tochter

Sieben seiner Kinder stammen aus der Ehe mit Ex-Frau Robyn Moore. Mit ihr war er 28 Jahre verheiratet, der Nachwuchs ist zwischen 17 und 36 Jahre alt. Ganz schön schräg, seine älteste Tochter ist damit sogar älter als seine Freundin. Seine jüngste Tochter Lucia (6) hat er mit Ex-Freundin Oksana Grigorieva (46).

Er liebt es Vater zu sein

Die kurze Beziehung mit ihr sorgte vor sechs Jahren für einige negative Schlagzeilen. Grigorieva beschuldigte den Schauspieler sie geschlagen zu haben und ein Telefonat, in der er sie beschimpft, kam an die Öffentlichkeit. Seine Liebe zu Rosalind Ross würde ihm gut tun, sagt ein Insider: «Die vergangenen zwei Jahre waren einige der glücklichsten, die er je hatte.» Sie seien beide «begeistert wegen des Babys.» Er liebe es Vater zu sein und könne es kaum erwarten. Baby Nummer neun soll Anfang 2017 zur Welt kommen. (kyn)