Cury Model Ashley Graham trägt «Selbstbewusstsein» unretouchiert

So sieht Mut aus: Statt sich auf an ihrem 29. Geburtstag auf Rosen betten zu lassen, beschenkte Plus Size-Model Ashley Graham (Grösse 44) ihre Fans mit freizügigen Bildern von sich. Und die sind vor allem eins: ehrlich.

Die Bilderreihe zeigt Graham, die einen Bodymass-Index von 25,1 haben soll, beim Sünnelen auf einer Yacht. Und weil die üppige Schönheit von ihrer Grösse lebt, zeigt sie voller Stolz ihren unretouchierten Body. Zellulite und Pfunde-Falten gehören hier selbstverständlich dazu.

«Das Wichtigste, was eine Frau tragen kann, ist ihr Selbstbewusstsein», schreibt sie dazu. Erst kürzlich machte das Model, das schon die legendäre «Swimsuit»-Ausgabe der «Sports Illustrated», die Mode-Bibel «Vogue», und die Magazine «Harper's Bazaar» und «Glamour» schmückte, anderen kurvigen Frauen Mut, zu ihrem Körper zu stehen. «Meine Schenkel sind so sexy, sie können nicht aufhören, sich aneinander zu reiben!», schrieb sie neben ein Bikini-Video von sich auf Instagram. (meg)