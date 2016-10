William Franklyn-Miller wurde innert zwei Tagen berühmt :  Das ist der schönste Zwölfjährige der Welt

Am liebsten tobt er mit seinen Freunden beim Rugby herum oder geht schwimmen – und er modelt. In Japan ist William Franklyn-Miller (12) aus Australien eine Berühmtheit, und nicht nur seine Fans, sondern gleicht mehrere Magazine fragen sich: «Ist das der schönste Zwölfjährige der Welt?»

Alle drei Sekunden kamen 100 Follower dazu

Das Leben des Buben wurde in nur wenigen Tagen auf den Kopf gestellt, nachdem ein japanisches Mädchen in diesem Sommer ein Foto von ihm auf Twitter postete. Es wurde in zwei Tagen 95'000 Mal geteilt! Weniger als eine Woche später hatte William über 100'000 Follower auf Instagram. «Mein Handy hat durchgedreht», erzählt er «Daily Mail». «Ich bekam alle drei Sekunden 100 Follower dazu.» Seine Mutter dachte, sein Account sei gehackt worden. Erst als seine Fans in den Kommentaren schrieben, dass er in Japan und China berühmt sei, realisierten sie, was los war.

Heute hat William über 250'000 Instagram-Follower, jedes Bild wird Tausende Male geliked, und die Kommentare platzen fast vor Herzchen-Emojis und Liebeserklärungen. Manche nennen ihn den australischen Justin Bieber (22). Über Skype gab er auch schon Interviews mit asiatischen TV-Sendern.

Jetzt klopft Hollywood an

Obwohl der virale Hype plötzlich kam, steht der Bub aus Melbourne schon vor der Kamera, seit er vier Jahre alt ist. Er war in diversen Modekatalogen zu sehen, machte in Musikvideos mit und spielte auch schon an der Seite von Guy Pierce (49) in einer TV-Serie mit. «Schauspielern ist definitiv etwas, das ich machen will», sagt er. Und seine Mutter bestätigt, dass Hollywood schon angeklopft und Will zu Vorsprechen eingeladen habe. Trotzdem will er es ruhig angehen lassen und auf jeden Fall die Schule fertig machen. Und für eine Freundin habe er bei all dem leider keine Zeit. Sorry, Mädels. (kyn)