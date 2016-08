Weil Sheen so pleite ist :  Ex-Frauen verzichten freiwillig auf Alimente

Einst war er der höchstbezahlte TV-Star, jetzt verdient er so gut wie gar nichts mehr. Um die Finanzen von Charlie Sheen (50) steht es nach «Two and A Half Men» so schlimm, dass ihm sogar seine Ex-Frauen entgegen kommen. Brooke Mueller (39) und Denise Richards (45) verzichten auf über die Hälfte der monatlichen Unterhalts- und Kindergeldszahlungen. Denn Sheen hat umgerechnet zwölf Millionen Franken Schulden, verprasst jeden Monat aber immer noch rund 105'000 Franken.

Der 50-Jährige muss demnach monatlich «nur» noch 25'000 Dollar anstatt 55'000 Dollar an beide Frauen überweisen. Richards erhielt bisher Unterhaltszahlungen in der selben Höhe wie Mueller, macht monatlich schon 110'000 Dollar für zwei Ex-Frauen und zwei Kinder!

Seine Ex-Frauen sind schlau

Ganz freiwillig ist die Aktion der Mütter von Sheens Kinder nicht, wie ein Insider gegenüber «TMZ» verrät: «Denise und Brooke hatten befürchtet, dass Charlie vor dem Gericht einen Antrag auf Kürzung der Gelder stellt und sie am Ende noch weniger rausbekommen. So konnten sie zusätzlich noch Zugeständnisse von ihm herausschlagen.»

Die Angst ist durchaus berechtigt. Im Mai dieses Jahres hatte Sheen vor Gericht eine drastische Kürzung seiner Alimentenzahlungen für seine Zwillinge Bob und Max an Mueller beantragt.

Im Klartext heisst das: Mueller soll ein paar Immobilien überschrieben bekommen und Richards bekam Sheens Zusage, dass er mit ihr in einer TV-Show auftritt. (ds/meg)