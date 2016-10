Pornhub bietet 50'000 für Hinweise zum Kim Kardashian-Überfall

In der Nacht auf den vergangenen Montag wurde Kim Kardashian (34) in Paris überfallen und noch immer fehlt von den Tätern jede Spur. Jetzt will ausgerechnet die Porno-Seite «Pornhub» helfen. «Hier bei ‹Pornhub› waren wir tieftraurig, als wir von dem schrecklichen Vorfall hörten», sagte Sprecher Corey Price. «Wir betrachten Kim als Mitglied der ‹Pornhub›-Familie und wir wollen alles tun, um sicher zu gehen, dass die Täter dieses abscheulichen Verbrechens vor Gericht gebracht werden.» Für Hinweise, die zur Verhaftung führen, bietet er eine Belohnung von 50'000 Dollar!

«Wir rufen all unsere Fans auf der ganzen Welt auf, zusammen zu arbeiten, um jegliche Informationen ans Licht zu bringen, damit die Kriminellen gefasst werden können.» Die Macher der Porno-Seite dürften das weniger aus Nächstenliebe machen, sondern eher für Geld. Schliesslich ist Kims Sex-Tape, dass «Pornhub» 2003 veröffentlichte, immer noch der meistgesehene Film auf ihrer Seite, mit über 110 Millionen Klicks. Was wäre eine bessere Werbung?

Angst vor neuem Sex-Tape?

Ausserdem könnte es auch sein, dass man darauf hofft, Kims Handys, die neben Schmuck im Wert von 10 Millionen Dollar gestohlen wurden, in die Finger zu bekommen. Ein Insider verrät gegenüber «RadarOnline»: «Neben sexuell expliziten Fotos und Videos von Kim und Kanye West (39), enthalten die gestohlenen Smartphones auch viele Informationen über Kims Familie.»

Diese schützt sich jetzt besonders. Laut der «New York Post» soll für Kim ein Body-Double gesucht werden und ihre Kinder North (3) und Saint (zehn Monate) haben ab sofort jeweils eigene Bodyguard-Teams. Die Tour von West soll bereits morgen in Chicago fortgesetzt werden. (kyn)