Weil er so haarig ist «wie ein Affe» :  Kader Loth ist scharf auf Markus

Knapp über eine Woche dümpeln die C-Promis nun schon im Dschungelcamp herum, und wer schon einmal in einem Klassenlager war, weiss, was da passiert. «So langsam kommen die Hormone in Wallung», meinte Kader Loth (44), während sie mit Ex-«DSDS»-Kandidatin Sarah Joelle Jahnel (28) in der Hängematte lag. «Wir sind hier nur am Männerbeobachten, ich beobachte sogar die Brusthaare von Markus», sagte sie und fand, er sei «keine schlechte Partie»!

«Ich mag behaarte Männer»

Wer hätte das gedacht? Ausgerechnet das Trash-TV-Sternchen, das auch im Busch stets dick geschminkt ist, überrascht mit ihren Vorstellungen vom perfekten Traummann «mit Bäuchlein und Haaren». Das sei aber nicht immer so gewesen: «Ich stand früher auf muskulöse Männer. Totaler Schwachsinn. Heute sehe ich den Marc hier rumrennen, und das interessiert mich überhaupt nicht.» Heute stehe sie auf Typen wie Markus Majowski (52): «Ich mag behaarte Männer. Wie ein Affe. Das erregt in einem so viele Fantasien.» Frauen würden verstehen, was sie meine. «Ich weiss nicht, was passiert, wenn wir hier wochenlang leben.»

Während sie über ein mögliches Techtelmechtel sinnierte, plauderte das Objekt ihrer Begierde aber mit Vox-Maklerin Hanka Rackwitz (47). Als Markus sie fragte, was sie denn so richtig gut könne, meinte sie: «Ich bin nicht ne Granate im Bett, aber ich bin nicht schlecht.» Oha! Wenns um Gefühle und Liebe gehe, seien ihre Zwangsstörungen plötzlich vergessen, erklärt sie später Sarah Joelle: «Da verlangt die Ur-Hanka ihr Recht und das nimmt sie sich.»

Gina-Lisa und Honey dürfen eine Nacht zusammen verbringen

Auch bei den jüngeren Kandidaten knisterte es. Es dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein, bis Gina-Lisa Lohfink (30) und Honey (34) sich näherkommen. RTL wollte aber nicht warten und schickte die beiden auf eine eigene Mission: Sie sollten sich eine Nacht gegenseitig wach halten und eine Wasserpumpe bedienen. Ein Schoggijob, schliesslich soffen sie währenddessen Wein, und als es anfing zu regnen, wurde gekuschelt – mehr aber nicht. Zur Belohnung gabs ein Straussenei. Ganz toll. Auf den ersten Kuss müssen die Zuschauer aber noch warten. Eine Überraschung gabs zum Schluss doch noch: Sarah Joelle flog unerwartet als zweite Kandidatin aus dem Dschungel. Vielleicht, weil sie nicht genug geblüttelt hat, wie Freundin und Ex-Camperin Micaela Schäfer (33) es ihr vorab empfohlen hatte? (kyn)

