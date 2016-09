Wegen Nacktverbot :  Youtuber in Angst!

Unter professionellen Youtubern herrscht Panik. Die Video-Plattform hat seine Richtlinien verschärft – und will für die Clips, in denen gegen die Regeln verstossen wird, die Monetarisierung sperren. Für Youtube-Stars, die mit den Clips ihren Lebensunterhalt verdienen, ist das ein Alptraum! Fluchen, sexuell andeutende Inhalte, partielle Nacktheit, sexueller Humor, vulgäre Sprache und umstrittene oder empfindliche Themen sind ab sofort tabu. Youtube selbst gab vor wenigen Tagen in einer Mitteilung bekannt, dass die Plattform transparenter kommuniziere, warum Clips nicht monetarisiert werden können.

Unter dem Hashtag «YoutubeIsOverParty» werden die verschärften Richtlinien und die Konsequenzen, die daraus folgen könnten, heftig diskutiert: Während einige User sich darüber lustig machen, prophezeien andere Nutzer das Ende von Youtube.

Hauptsächlich wird Youtube dafür kritisiert, dass die Plattform lieber seine Content-Produzenten zensiert, als Werbekunden zu verärgern. «Youtube hat entschieden, dass Geld wichtiger ist, als Kreativität, freie Meinungsäusserung und all seine User», schreibt ein Kritiker. «Youtube, warum solltet ihr Leute davon abhalten, über empfindliche Themen zu sprechen? Freie Meinungsäusserung, schon mal was davon gehört?», kommentiert ein weiterer User.

«Monetarisierung ist ein Privileg, kein Recht»

Viele gehen dabei soweit, die verschärfte Durchsetzung der Regeln als Zensur zu bezeichnen – dabei gilt es zu bedenken, dass die Videos, die gegen die Richtlinien verstossen, nicht monetarisiert, aber durchaus hochgeladen werden dürfen. «Stop. Atmet durch. Monetarisierung ist ein Privileg, kein Recht», schreibt eine Twitter-Userin.



Kritisiert wird ausserdem, dass die einzelnen Punkte der Richtlinien nicht genau definiert seien. So sagt etwa Youtuber Joe Redifer, der den Kanal «GameSack» mitbetreibt, gegenüber «Motherboard»: «Ich habe nicht viele Videos, in denen etwas Kontroverses vorkommt. Aber es ist sehr subjektiv. In ihren Richtlinien stehen Punkte wie ‹kontroverse Themen›, die aber nicht näher definiert sind. Was lässt ihnen die Möglichkeit, eigentlich alles angreifen zu können.»

«Ruhe in Frieden, mein Kanal!»

Auf Youtube selbst thematisieren die Video-Produzenten ihre Unsicherheit und den Unmut über die Verschärfung der Richtlinien aktuell in Clips. «Ich hatte eine kleine Panikattacke. Was heisst das für meinen Kanal? Ruhe in Frieden, mein Kanal!», sagt US-Youtuberin Channon Rose. Die ehemalige Porno-Darstellerin erzählt in ihren Videos etwa aus ihrer wilden Porno-Vergangenheit, behandelt Themen wie geistige Gesundheit oder Beziehungen. Knapp 900.000 Abonnenten schauen ihre Videos: «Mein Kanal ist vor allem ein Kanal, auf dem ich Geschichten aus meinem Leben erzähle. Die Mehrheit meiner Videos wäre nach den Richtlinien nicht werbefreundlich, das heisst ich könnte meine Miete nicht mehr bezahlen. Ich habe etwas Angst.»

«Darf euch nicht mehr ‹wunderschöne Bastarde› nennen»

Youtuber Philip DeFranco, der rund 4,6 Millionen Abonnenten hat, äussert sich ebenfalls in einem Video: «Ich glaube, ich darf euch nicht mehr ‹wunderschöne Bastarde› nennen, denn offensichtlich ist das neben vielen anderen Dingen, die ich tue, nicht werbefreundlich.» Seine Videos würden neu aufgrund «drastischen Kraftausdrücken» nicht mehr monetarisiert.

«Wenn ich aufhöre zu fluchen, bin ich nicht mehr ich»

Mackenzie Marie, deren Videos rund 340’000 Nutzer abonniert haben, erzählt in ihren Clips ebenfalls vor allem besondere Geschichten aus ihrem Leben. Auch sie weiss nicht, wie es mit ihrem Content künftig weitergehen soll: «In manchen Fällen löscht Youtube die betroffenen Videos auch. Der einzige Grund, warum mir das Angst macht, ist, dass ich in jedem meiner Videos fluche. Wenn ich aufhöre zu fluchen, bin ich nicht mehr ich selbst.» (kad)