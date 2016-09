Wegen Gina-Lisa Lohfink :  Schäuble fordert Rücktritt von Justizminister Maas

Justizminister Heiko Maas habe sich im Juni mit Äusserungen zum Sexualrecht in das laufende Verfahren von Gina-Lisa Lohfink eingemischt, rügte Wolfgang Schäuble laut «Focus» im CDU-Präsidium. «Ein anständiger Minister müsste da zurücktreten», wird er vom Nachrichtenmagazin zitiert.

«Nein heisst Nein»-Prinzip

Maas hatte dem Kabinett bereits im März einen Gesetzentwurf vorgelegt, nachdem das «Nein heisst Nein»-Prinzip gilt. Das Gesetz wurde in Deutschland am 7. Juli verabschiedet.

Seine Mitarbeiter bestreiten, dass das Gesetz einen direkten Bezug zum Fall Gina-Lisa Lohfink herstelle. Eine Sprecherin sagte gegenüber «Focus», der Minister äussere sich nicht zu Einzelfällen.

Knast statt Strafe zahlen

Das Amtsgericht Berlin Tiergarten kam vergangene Woche nach einer monatelangen öffentlichen Schlammschlacht zum Urteil: Gina-Lisa Lohfink hat zwei Männer zu Unrecht der Vergewaltigung bezichtigt. Das Gericht verhängte wegen falscher Verdächtigung eine Strafe in der Höhe von 20'000 Euro.

Gina-Lisa Lohfink will sich erstmal ausruhen um dann in Berufung gehen. «Und im schlimmsten Fall werde ich in den Knast gehen und das aussitzen. Ich werde das Geld an Frauen geben, die selbst Opfer von sexueller Gewalt wurden und lieber hinter Gittern sein. Es geht bei mir um die Ehre, den Stolz und meinen Charakter – ich mach das für alle Frauen da draussen.»