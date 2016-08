Warum fehlte Taylor Swift bei der Award-Show? :  Gerichtstermin statt VMAs!

Vor einem Jahr war Taylor Swift (26) die grosse Gewinnerin der MTV Music Awards. Am Sonntagabend fehlte die «Bad Blood»-Sängerin an der Veranstaltung im New Yorker Madison Square Garden und sorgte mit ihrer Abwesenheit für das grosse Tuschelthema des Anlasses. Wollte sich der Popstar vor einer Konfrontation mit Rapper Kanye West (39) und Kim Kardashian (35) drücken? Mit dem Ehepaar soll die Sängerin im Clinch liegen, nachdem Kardashian die Aufnahme eines privaten Telefongesprächs zwischen Swift und West bei Snapchat veröffentlichte.

Swift gab im Gericht Autogramme und schoss Selfies

Jetzt ist zumindest klar, was Swift während der Mega-Veranstaltung trieb: Sie stellte sich am Montagmorgen der Auswahl zum Geschworenen-Dienst in ihrer Heimat Nashville, Tennessee. Die restlichen potentiellen Geschworenen trauten ihren Augen kaum, als sie die «Shake It Off»-Sängerin im Saal entdeckten. Swift gab daraufhin geduldig Autogramme, schoss Selfies und unterhielt sich nett mit ihren «Jury Duty»-Kollegen.

Taylor Swift doing jury duty?! How lucky would you be to spend a whole day with her. Just look at this video! https://t.co/g9M9opzx2U — Slaylor Swift (@TSwiftBeats) 2013-07-22 14:22:09.0

Sie wurde als Geschworene abgelehnt

Die Sängerin wurde für den Dienst schliesslich abgelehnt, weil sie beim Prozess, in dem es um Vergewaltigung und Entführung ging, voreingenommen wäre. Sie erklärte im Aufnahme-Verfahren, dass sie selbst in einem Zivilprozess in Colorado involviert sei: Ein DJ habe sie vor drei Jahren nach einem Konzert in Denver unsittlich berührt. Als sie zusammen für ein Foto posierten, soll er unter den Rock der Sängerin gefasst und in ihren Po gekniffen haben.

Met @taylorswift13 today at jury duty. She is so nice. #civicduty https://t.co/07rg0cYgW6 — Ƞ₳₮ĦȺ₦ ĦɄ฿Ƀ₳ɌÐ (@n8foo) 2013-07-22 14:22:09.0

Swift dürfte mit ihrer Entscheidung, nicht bei den Video Music Awards zu erscheinen, glücklich gewesen sein. Gleich mehrmals gab es Seitenhiebe gegen sie: Ihr Ex-Freund, DJ Calvin Harris (32), bedankte sich nicht bei ihr, als er seinen «Best Male Video»-Award für den Song «This Is What You Came For» bekam. Das, obwohl Swift unter einem Pseudonym am Song als Co-Autorin mitgewirkt hatte.

.@CalvinHarris sends ❤️ to the guest of honor @rihanna https://t.co/9Gzc29IV8y — MTV (@MTV) 2013-07-22 14:22:09.0

Auch Kanye West goss zusätzlich Öl ins Feuer und sprach einmal mehr öffentlich über seine vermeintliche Rivalin: «Leute kommen zu mir und sagen, ‹Mach Taylor fertig› – Bruder, ich liebe euch alle. Deshalb habe ich sie angerufen.» (kad)