Victoria Beckhams Skinny-Models Es gibt Pizza Magerita

Nachdem Victoria Beckham an der New York Fashion Week die neue Kollektion ihres Kleiderlabels SS17 vorstellte, wurde sie in den sozialen Medien stark kritisiert. Die von ihr gecasteten Models seien viel zu dünn. Auf den Instagram-Accounts der Models schiessen diese mit zahlreichen Food-Pics zurück.